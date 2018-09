OM : Denis Balbir a deux questions sur le mercato de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Deux défaites contre Francfort et l'Olympique Lyonnais ont subitement plongé l'Olympique de Marseille dans le doute, les lacunes défensives constatées depuis le début de saison, sans impact sur les résultats de l'OM jusqu'alors, étant confirmées cette fois avec un effet direct et important pour le club phocéen. Pour Denis Balbir, il est évident que ces deux résultats négatifs mettent encore plus le projecteur sur le mercato de l'Olympique de Marseille, le journaliste de M6 citant deux cas qui démontrent que l'OM s'est probablement raté.

« Duje Caleta-Car est une énigme. J’aime beaucoup Marseille, j’ai vibré avec cette équipe en Coupe d’Europe l’an dernier mais je trouve ce recrutement incompréhensible. Quand on dispose d’un très bon jeune défenseur sous la main comme Boubacar Kamara, je ne comprend pas qu’on aille mettre des sommes folles sur un joueur comme Caleta-Car. Ok, il est également jeune et physique mais il est techniquement limité. A mes yeux, il s’agit d’un joueur moyen, surcoté. Quand on est l’OM, on ne peut pas se permettre ce genre de recrue. Dans les buts, je pense aussi que l’OM n’a pas assez anticipé le déclin physique de Steve Mandanda et que le club aurait dû aller chercher un jeune gardien comme Benjamin Lecomte quand il en avait l’occasion. C’est facile de parler après coup mais je pense qu’on pouvait anticiper de tels soucis », explique, sur ButFootballClub, un Denis Balbir très dubitatif concernant ces choix faits au plus haut niveau du côté de l'Olympique de Marseille.