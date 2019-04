OM : Delort futur buteur de Marseille ? Sa troublante réponse

Dans : OM, Mercato, MHSC, Ligue 1.

Auteur d'un doublé samedi soir lors de la victoire de Montpellier à Strasbourg, Andy Delort a porté son compteur personnel à 13 buts, ce qui lui permet d'être quatrième buteur de Ligue 1 à égalité notamment avec Neymar. Ayant clairement trouvé l'apaisement qu'il lui fallait depuis qu'il a rejoint le club héraultais, Andy Delort peut encore réussir un énorme challenge cette saison en permettant au club de Laurent Nicollin de finir à une place européenne. Ensuite, il sera alors temps de penser à l'avenir. Avec deux ans de contrat à Montpellier, l'ancien toulousain peut encore prendre son temps, même s'il affirme vouloir rester au MHSC. Mais lorsque l'hypothèse d'une offre de l'Olympique de Marseille est citée, alors Andy Delort se fait plus énigmatique.

Sur RMC, l'attaquant a préféré éviter de répondre précisément à ce possible intérêt de l'OM au prochain mercato. « Accepter une offre de l’OM ? Joker ! J’ai droit à un joker, je l’utilise (...) Je veux rester à Montpellier. Je me sens bien. Les supporters sont derrière moi. J’ai une certaine responsabilité ici. C’est chez moi. Le reste, on verra. Vous connaissez très bien le foot, vous le savez, on ne peut pas se projeter comme ça », a confié Andy Delort, qui ne veut pas aller trop vite en besogne alors que son club est redevenu un concurrent de Marseille dans la course à l'Europe.