OM : Dehors Mitroglou, c'est la priorité n°1 à Marseille

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

S'il refuse toujours de préparer ses valises durant ce mercato hivernal à l'Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou pourrait bien se faire virer comme un malpropre.

« Tous ces scénarios liant Kostas Mitroglou à un départ de l’Olympique de Marseille sont totalement faux. Mitroglou est heureux à Marseille et il est concentré sur les objectifs du club de cette saison ». Cette semaine, le clan Mitroglou a été clair et net concernant l'avenir de l'attaquant grec au sein du club phocéen. L'OM n'ayant pas encore d'offre de transfert, et Mitroglou n'ayant aucune intention de lâcher son gros salaire marseillais, l'ancien buteur du Benfica se dirigerait donc vers une deuxième partie de saison du côté du Vélodrome. Un scénario que la direction olympienne veut éviter à tout prix, sachant que Rudi Garcia ne valide plus l'attitude de Mitro...

En effet, selon La Provence, Marseille cherche toujours une porte de sortie à son attaquant de 30 ans durant ce mois de janvier, alors que son nom circule un peu à l'étranger, et notamment en Espagne. Même si Valère Germain dispose aussi d'un bon de sortie pour cet hiver, le potentiel transfert de Mitroglou ouvrirait le champ des possibles à l'OM. Pour faire venir Mario Balotelli, le nouvel objectif de Jacques-Henri Eyraud, Marseille devra en effet faire de la place à la pointe de son attaque tout en dégraissant sa masse salariale. Vendre Mitroglou pour pouvoir recruter Super Mario, voici donc le but ultime de l'OM en ce début d'année 2019.