OM ‍: Dégoûtée par la violence, elle veut déjà partir

Par Hadrien Rivayrand

L'OM vit une période bien compliquée à gérer. Du côté des garçons et des filles, des bagarres ont éclaté ces derniers jours, mettant à mal l'image de l'institution phocéenne.

L'OM va devoir prendre des mesures fortes afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Chez les hommes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont priés d'aller voir ailleurs suite à leur bagarre dans les vestiaires à Rennes. Quelques heures plus tard, les femmes ont également tristement fait parler d'elle. En effet, une énorme altercation a aussi eu lieu lors du match amical entre l'OM et le Club Sportiu Europa. Un événement qui a choqué plus d'une joueuse phocéenne. C'est notamment le cas de la toute nouvelle recrue, Maria Thorisdottir. A tel point que la jeune femme a quitté le groupe en stage à Gérone.

Thorisdottir veut déjà partir de l'OM ?

Selon les informations de La Provence, la Norvégienne songe désormais à quitter l'OM ! Thorisdottir est rentrée dans son pays pour prendre le temps de la réflexion. Ce serait un énorme coup dur pour les féminines de Marseille, qui avaient flairé la bonne affaire en recrutant la défenseure de Brighton il y quelques jours à peine. En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de Thorisdottir, l'Olympique de Marseille continue sa préparation et affrontera Levante ce samedi en fin d'après-midi. Nul doute que Pablo Longoria aura un oeil attentif à ce qui se passera dans les prochaines heures dans les différentes équipes du club. L'OM masculin sera aux prises dans le même temps avec le Paris FC au Stade Vélodrome. Il se pourrait que le public marseillais réserve un accueil corsé aux joueurs de l'Olympique de Marseille, pas à la hauteur des attentes pour le moment.