OM ‍: De Zerbi va donner sa version vendredi à 13h30

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Alors que l’affaire Rabiot-Rowe secoue l’OM depuis ce week-end et que les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts, Medhi Benatia et Pablo Longoria sont sortis du silence ce mercredi.

Ce n’est pas encore le cas de Roberto De Zerbi, qui prépare avec son groupe la réception du Paris FC ce samedi à 17 heures au Vélodrome pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. L’entraîneur italien de Marseille va cependant devoir donner sa version des faits puisqu’il sera présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi à 13h30, annoncent les suiveurs du club phocéen ce mercredi soir. Comme à l’habitude, un joueur répondra également aux questions des journalistes au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus. Il s’agira pour cette deuxième journée de Pierre-Emile Hojbjerg, vice-capitaine de l’équipe derrière Leonardo Balerdi.