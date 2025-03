OM ‍: De Zerbi sanctionne son meilleur joueur, il est devenu fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré des performances excellentes depuis le début de la saison, Valentin Rongier a été relégué sur le banc par Roberto De Zerbi en raison de la signature d’Ismaël Bennacer. Une injustice que le coach italien doit réparer.

Après avoir légèrement tâtonné au début de la saison, Roberto De Zerbi avait trouvé la formule gagnante au milieu de terrain avec l’association de Pierre-Emile Hojbjerg et de Valentin Rongier devant la défense, laissant plus de liberté à Adrien Rabiot dans le secteur offensif pour épauler Mason Greenwood. Mais cet hiver, la signature d’Ismaël Bennacer à l'OM en provenance de l’AC Milan a bousculé les plans de l’ex-coach de Brighton et de Sassuolo. Dès sa première apparition dans le groupe, Ismaël Bennacer a débuté à Angers pour compenser l’absence de Valentin Rongier, suspendu.

OM : Murillo blessé, De Zerbi a une idée de génie https://t.co/dSJp0yROVB — Foot01.com (@Foot01_com) March 3, 2025

Depuis, l’international algérien n’a plus quitté le onze, débutant ensuite au profit de l’ex-Nantais face à Saint-Etienne, Auxerre et Nantes. Mais depuis deux matchs, on ne peut pas vraiment dire que Bennacer crève l’écran, ce qui relance le débat sur la présence indispensable de Rongier dans le onze de départ et encore plus après son entrée décisive ce dimanche face à Nantes. Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a justement évoqué le sujet, affirmant que pour lui, reléguer Valentin Rongier sur le banc n’avait tout simplement aucun sens.

Rongier sur le banc, Di Meco ne comprend pas

« Dans le foot comme dans la vie, la nouveauté est toujours plus sympa. Ce qui me gêne avec les joueurs comme Rongier, c'est qu'ils ne sont jamais là en début de saison, et dès que tu as un premier pépin, tu le fais jouer et tu te rends compte que ça marche, que c'est un joueur qui t'apporte de la stabilité. Et dès qu'il y a un nouveau qui arrive, avant même qu'il fasse ses preuves, il te passe devant. En plus, Bennacer passe devant Rongier après un match abouti contre Lyon (3-2), il n'y avait pas de raison » a jugé l’ancien défenseur marseillais, avant de poursuivre.

Valentin Rongier est indispensable à l'OM ! ⭐️🇫🇷 pic.twitter.com/Gog8MpPcbO — Massilia Zone (@MassiliaZone) March 3, 2025

« Je ne dis pas que Rongier doit jouer, je dis juste qu'il y a toujours un problème de concurrence saine. Rongier, que tu le fasses jouer ou que tu le mettes sur le banc, le mec ne dit jamais rien donc c'est beaucoup plus facile de faire sortir ce genre de joueur » explique Eric Di Meco, qui espère que Roberto De Zerbi va retrouver la raison dans les prochaines semaines en faisant de nouveau de Valentin Rongier un pilier de son équipe. C’est également ce que souhaitent les supporters marseillais et c’est désormais au coach de l’OM de trouver la bonne formule pour faire cohabiter tout le monde.