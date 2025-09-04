OM ‍: De Zerbi remplacé par Beye à Marseille ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi entame sa deuxième saison de suite à Marseille, un fait rarissime à l’OM depuis quelques années. Mais pour Nicolas Villas, l’entraîneur italien pourrait claquer la porte plus vite que prévu et dans ce cas, Habib Beye serait le grand favori pour le remplacer.

Cet été, l’Olympique de Marseille a été fidèle à ses habitudes en se montrant hyperactif sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir 12 nouveaux joueurs, un record pour le club olympien sous l’ère du président espagnol. En revanche, une chose a évolué cet été : l’entraîneur est resté. Contrairement aux années précédentes avec André Villas-Boas, Jorge Sampaoli ou encore Igor Tudor, l’OM a réussi à convaincre son entraîneur, à savoir Roberto De Zerbi, d’enquiller pour une seconde année consécutive.

Invité à partager ses « prédictions » sur la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour Winamax, le journaliste Nicolas Villas est en revanche très dubitatif sur le fait que Roberto De Zerbi fasse toute la saison. Pour notre confrère, un départ de l’Italien avant juin prochain n’est pas inenvisageable et selon lui, Habib Beye est le candidat tout désigné pour prendre sa succession. « Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison, ils vont dire qu’ils ne jouent pas l’Europe mais Habib Beye va faire son taff au Stade Rennais. Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia » a d'abord lancé le journaliste avant de poursuivre.

Beye successeur annoncé de Zerbi à l'OM

« L’histoire s’écrira la saison prochaine car entre temps, c’est mon autre prédiction, De Zerbi va se barrer, il ne va pas la finir sa saison. Un entraîneur qui fait deux ans de suite, ça n’existe pas à l’OM, à moins de s’appeler Rudi Garcia. Pour moi, Marseille va finir européen mais De Zerbi va craquer pendant l’hiver, et je sens Beye venir la saison prochaine » a analysé Nicolas Villas dans l’émission du Winamax FC. Une prédiction très poussée et qui ressemble même à de la voyance tant les faits sont décrits avec précision et paraissent pour l’instant improbables. La situation de Roberto De Zerbi à l’OM sera en tout cas suivie de près, notamment si le coach italien ne parvient pas à améliorer les résultats, décevants pour l’instant avec seulement une victoire en trois matchs de Ligue 1.