OM ‍: De Zerbi refuse le départ d'un champion

L’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une saison charnière depuis son changement de cycle. Le club de la cité phocéenne va disputer la Ligue des champions et compte rester compétitif. Certains éléments auront gros à jouer, c’est le cas de Jonathan Rowe pisté à l’étranger.

L’engouement continue de monter au fur et à mesure que le début de saison se rapproche. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi version 2.0 sera attendu avec des renforts de choix sur le mercato estival. Le club de la cité phocéenne a mis les moyens pour espérer être compétitif en Ligue 1, mais également en Ligue des champions la saison prochaine. La concurrence sera rude au sein de l’effectif du technicien italien. Faisant partie de la rotation l’an passé, Jonathan Rowe va devoir lutter avec le nouveau venu Igor Paixao. Le champion d’Europe espoirs est très apprécié par Roberto De Zerbi, mais certaines écuries européennes sont intéressées pour s’attacher ses services.

Rowe est très apprécié par De Zerbi

Depuis plusieurs jours, l'Atalanta Bergame suit le joueur de 22 ans. Jonathan Rowe vit une réelle montée en puissance ces derniers mois, notamment avec cette victoire avec sa sélection U21 au début de l’été. Arrivé de Championship la saison dernière, son option d’achat à 14,50 millions d’euros a été levée cet été suite à la qualification en C1. De son côté, l’Atalanta suit le joueur à la suite du probable départ d’Ademola Lookman. Mais ce samedi, le journal l’Equipe explique que Roberto De Zerbi lui-même ne veut pas que l’ancien joueur de Norwich quitte l’Olympique de Marseille. Le quotidien français précise que le technicien italien veut un groupe plus étoffé cette saison et qu’il compte sur Jonathan Rowe. Le joueur bénéficie du plein soutien de son entraîneur avant d’aborder cette nouvelle saison capitale pour lui et l’OM.