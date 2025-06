OM ‍: De Zerbi refuse de signer à Tottenham

Les dirigeants de Tottenham ont décidé vendredi de limoger Ange Postecoglou, malgré la victoire des Spurs en Europa League. Roberto De Zerbi a été contacté par le club londonien.

Après ses deux saisons passées à Brighton, Roberto De Zerbi est toujours dans le collimateur des dirigeants de clubs de Premier League. En effet, au lendemain de l'annonce par Tottenham du licenciement d'Ange Postecoglou, Fabrizio Romano affirme que Daniel Levy, le patron des Spurs, a tenté de convaincre l'actuel entraîneur de l'Olympique de Marseille de revenir en Premier après sa saison passée en Ligue 1. Mais selon le journaliste italien, la réponse de Roberto De Zerbi a été claire et rapide, il ne quittera pas le club phocéen cet été, et il a poliment remercié le dirigeant de Tottenham d'avoir pensé à lui sans donner suite à sa demande. Tandis que les pistes italiennes se sont refermées une par une, le choix du technicien italien de l'OM est très clair, il n'a pas du tout l'intention de quitter Marseille.

🚨⚪️ Tottenham are prepared to advance in talks with leading candidate Thomas Frank in the next days.



Spurs also approached Roberto De Zerbi in the recent days… but the Italian head coach rejected as he wants to stay at Olympique Marseille. pic.twitter.com/5BGtYGLjli