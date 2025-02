OM ‍: De Zerbi récupère deux jokers au meilleur moment

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Blessés depuis plusieurs semaines, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia sont enfin de retour pour le plus grand plaisir de Roberto De Zerbi.

L’Olympique de Marseille va pouvoir enfin compter sur toutes ses forces vives alors que la deuxième partie de la saison a débuté en Ligue 1. Roberto De Zerbi peut déjà se féliciter des renforts du mercato avec Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer. Mais au-delà des recrues hivernales, le coach italien enregistre cette semaine deux retours importants au sein de son effectif. Comme relayé par le journaliste Karim Attab, présent à l’entraînement de l’OM ce mercredi, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia ont fait leur retour avec le groupe.

Une excellente nouvelle puisque les deux hommes, titulaires avant leur blessure, sont absents depuis de longues semaines et n’ont pas encore joué en 2025. A son poste, Harit a vu Rabiot et Greenwood s’imposer en soutien de l’attaquant et va maintenant devoir cravacher pour retrouver une place dans le onze. Le retour de Kondogbia est en revanche attendu avec impatience, lui qui sera en concurrence avec Cornelius pour le poste d’axial gauche dans la défense à trois de Roberto De Zerbi.