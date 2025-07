OM ‍: De Zerbi provoque la colère des supporters

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM reprendra très prochainement le chemin de l'entrainement et Roberto De Zerbi vient déjà de prendre des décisions fortes. Six joueurs s'entraineront à part.

L'Olympique de Marseille sera très attendu la saison prochaine. Le club phocéen disputera la Ligue des champions et le calendrier sera chargé. Roberto De Zerbi attend beaucoup du mercato estival. Sa direction le sait et se démène pour lui trouver les perles rares. L'ancien entraineur de Brighton devra de son côté prendre des décisions fortes, comme l'été passé, pour la vie de son vestiaire. De Zerbi a signifié à six de ses joueurs qu'ils ne s'entraineront pas avec le groupe de l'équipe première.

Moumbagna écarté, les fans sont en colère

Ces dernières heures, Foot Mercato a même donné les noms des concernés, à savoir : Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné. Pas de quoi choquer les fans et observateurs du club phocéen, sauf pour un élément : Faris Moumbagna. L'attaquant camerounais avait été blessé toute la saison passée et le voir être mis de côté comme cela agace plus qu'autre chose. Via X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Moumbagna qui revient des croisés tu le mets au loft ? Une direction très équilibré en tout cas, bravo » ; « C’est quoi l’intérêt d’écarter Moumbagna ? » ; « J’aimerais bien revoir Moumbagna dans un groupe avec un peu plus de qualité et de confiance » ; « Encore les gardiens ok mais Ounahi qui revient de prêt, Meité, Kone aussi Moumbagna de blessure y'a aucune raison je suis désolé» ; « Faris Moumbagna. Il arrive dans un nouveau club remplaçant à la fin de la saison Il se fait tirer dessus. La saison d’après une grave blessure qui l’éloigne des terrains toute une saison. Et là nouvelle saison et il s’entraîne avec la PRO 2. Miskine » ; « Rongier rien mais parcontre Moumbagna oui ? Cette fois-ci je ne défendrai pas le club » ou encore « C’est vraiment sévère pour Moumbagna. Ils pouvaient très bien le mettre sur le marché des transferts sans forcément le mettre à l’écart comme ça… ».

Faris Moumbagna et ses agents ont sans doute compris le message et vont désormais sonder le marché. En fin de contrat en juin 2028 avec l'OM, le Camerounais est estimé à 5 millions d'euros.