OM ‍: De Zerbi pousse ces six joueurs au placard ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A la veille de la reprise de l'entraînement à Marseille, l'entraîneur italien de l'OM a fait ses choix et six joueurs seront mis à l'écart.

La totalité de l'effectif marseillais est invitée à se présenter lundi au centre Robert Louis-Dreyfus afin de passer des examens physiques préalables avant le retour à l'entraînement, Roberto De Zerbi a déjà pris une décision forte. En effet, nos confrères de Footmercato révèlent que Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné ne s'entraîneront pas avec le groupe du technicien italien, mais iront bosser avec l'équipe réserve de l'Olympique de Marseille. Il s'agit d'un signal fort adressé par les dirigeants de l'OM aux joueurs concernés, ces derniers devant clairement quitter le club phocéen avant la fin du mercato.

Pas de loft à l'OM, mais quand même...

Le média spécialisé précise que les six joueurs concernés par cette mise au placard ont été prévenus de manière individuelle, et que dans la mesure où ils travailleront avec l'équipe Pro 2, il ne s'agit pas d'un loft. On le sait, le syndicat des joueurs souhaite désormais attaquer les clubs qui prendraient ce genre de décision à l'encontre des joueurs indésirables. Ruben Blanco, Bamo Méité, Azzedine Ounahi, Faris Moumbagna, Simon Ngapandouetnbu et Ismaël Koné savent donc à quoi s'en tenir.