OM ‍: De Zerbi pourrait partir, alerte à Marseille ‍!

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'OM n'a pas masqué son bonheur de voir son équipe se qualifier pour la Ligue des champions. Mais l'avenir marseillais de Roberto De Zerbi n'est pas si clair que cela.

Lundi, Pablo Longoria a joué la carte du « Seuls contre tous » en envoyant un message aux supporters de l'Olympique de Marseille, le président du club phocéen voyant des forces occultes en vouloir à son équipe. C'est peu dire que Longoria ne va pas apprécier le très long article consacré par La Provence ce mercredi à Roberto De Zerbi et surtout à l'avenir marseillais de l'entraîneur italien. Car, même s'il a encore deux ans de contrat à l'OM, le technicien arrivé de Brighton ne serait pas tout à faire certain de rester la saison prochaine. Si les dirigeants de Marseille veulent fermement conserver Roberto De Zerbi, le coach de 45 ans a, lui, des doutes, notamment parce que d'autres clubs lui tendent les bras. Pour le quotidien régional, tout est encore possible.

De Zerbi trop ambitieux au mercato ?

L'entraîneur italien de l'OM a beau s'être mis au travail pour la saison prochaine, en donnant son avis sur le mercato réalisé par le duo Longoria-Benatia, c'est justement le marché des transferts qui pourrait être un motif d'aller voir ailleurs. Car Roberto De Zerbi a des ambitions sportives qui nécessitent de gros moyens financiers, et il ne veut pas entraîner un club qui se contentera d'être un outsider du PSG et de faire de la figuration de la Ligue des champions. « Pour rappel, un différend sur la politique de recrutement avait, en partie, précipité son départ de Brighton au printemps 2024 », rappelle Tristan Rapaud, journaliste du quotidien marseillais. Et ce dernier de confier qu'en janvier dernier, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'avait pas apprécié que Pablo Longoria et Mehdi Benatia traînent les pieds face à certaines de ses demandes, notamment dans le dossier du défenseur central.

L'incertitude est suffisamment grande pour que La Provence en parle ouvertement ce mercredi, même si pour l'instant aucun club n'a contacté directement Roberto De Zerbi pour la saison prochaine. Ces derniers jours, le nom du technicien italien a été évoqué du côté de l'AS Rome où Claudio Ranieri va prendre sa retraite, mais après sa défaite lundi soir en Serie A, la Roma n'est plus en position de se qualifier pour la Ligue des champions. Car ce ticket européen a une valeur énorme et les dirigeants marseillais comptent dessus pour convaincre De Zerbi de ne pas bouger.