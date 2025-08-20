OM ‍: De Zerbi, la démission qui terrorrise Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille a validé la mise au placard d'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Mais du côté des suiveurs de l'OM, on craint que Roberto De Zerbi balance tout et imite Marcelo Bielsa.

Il y a dix ans de cela, le 8 août 2015 pour être précis, Marcelo Bielsa annonçait quelques minutes après la défaite de son équipe au Vélodrome contre Caen qu'il démissionnait de ses fonctions à l'OM après seulement une journée de championnat. Bien évidemment, on n'en est pas encore là concernant Roberto De Zerbi, mais depuis mardi, nombreux sont ceux qui pensent que l'entraîneur italien est tout à fait capable de tout lâcher après le début de saison pour le moins chaotique du club phocéen. Au lendemain de l'affaire Rabiot, le quotidien La Provence est bien sûr revenu sur tout cela, Alexandre Jacquin ne masquant pas son écœurement de voir les dirigeants phocéens casser aussi vite une équipe qui semblait pouvoir tenir la route. Et le patron du service des sports d'évidemment se rappeler des mauvais souvenirs : « On ne peut pas s’empêcher de repenser à Marcelo Bielsa, il y a dix ans. Un coup de tonnerre similaire. Et une image déplorable. Souviens-toi de l’été 2015... ». Et il n'est pas le seul à craindre un nouveau coup de Trafalgar à l'Olympique de Marseille.

De Zerbi prêt à imiter Bielsa à l'OM ?

Toujours dans La Provence, Tristan Rapaud a, lui aussi, des inquiétudes concernant l'avenir marseillais de Roberto De Zerbi. « Les fidèles ne sont peut-être pas au bout de leur peine. Roberto De Zerbi exalté par la séquence, pourrait imiter l’un de ses mentors. Un certain Marcelo Bielsa ? On plaisante. Mais pas trop quand même », écrit notre confrère. Et c'est peu dire que ce scénario catastrophe inquiète les supporters marseillais, dont certains pensent désormais que Pablo Longoria et Medhi Benatia doivent vite remettre les pieds sur terre. Sur les réseaux sociaux, on ne rigole plus non plus. « Pablo Longoria, Mehdi Benatia, De Zerbi viennent de tuer le projet du club et une saison de Ligue des champions après un an d’effort et de belles paroles. Qu’ils s’en aillent TOUS. L’institution au-dessus de tout, ça marche aussi pour eux hein. FIN », fulmine ainsi @BR_Team10, supporter acharné de l'Olympique de Marseille.

L'OM va devoir s'expliquer

L'OM jouant samedi, Roberto de Zerbi s'exprimera jeudi en conférence de presse, un événement qui sera forcément plus suivi que d'habitude compte tenu des événements de ces dernières 24 heures. On pourra voir comment l'entraîneur italien, toujours très impulsif, réagira aux questions sur le chaos provoqué par la mise sur la liste des départs d'Adrien Rabiot. A moins que Véronique Rabiot sorte encore plus rapidement du silence et balance quelques missiles sur les dirigeants et l'entraîneur marseillais. Un scénario que tout le monde redoute dans les bureaux de l'OM.