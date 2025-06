OM ‍: De Zerbi fait une grande annonce sur son avenir

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Roberto De Zerbi a réussi à qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions au terme d'une saison globalement maitrisée en Ligue 1. L'Italien est bien décidé à rester chez les Phocéens, malgré quelques rumeurs de départ à son sujet.

L'OM a hâte de goûter de nouveau aux soirées européennes. La direction phocéenne est déjà au travail afin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. L'Italien est exigeant et ne compte pas faire de la figuration en Ligue des champions dans quelques mois. L'ancien de Brighton est plus que jamais concentré sur le projet de l'OM, même si certains clubs ne diraient pas non à la possibilité de le recruter. C'est notamment le cas de l'Inter. Simone Inzaghi va prochainement quitter le navire lombard, ce qui pousse les vice-champions d'Europe à s'activer pour le remplacer. Et De Zerbi est un profil qui plait beaucoup.

De Zerbi n'a pas prévu de quitter l'OM cet été

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Cependant, Roberto De Zerbi n'a pas prévu de quitter l'OM de sitôt. Lors de quelques mots échangés en marge de la cérémonie de remise du titre de citoyen d'honneur de la ville de Foggia, le Transalpin a notamment indiqué concernant son avenir dans la cité phocéenne : « Naples a mérité le titre. L'équipe nationale doit se qualifier pour la Coupe du monde après deux déceptions. Cependant, je n'ai pas vu la finale de la Ligue des champions, car j'étais avec ma fille au concert de Vasco Rossi à Turin, au stade olympique. Quel avenir ? Je suis heureux à Marseille et je n'ai reçu aucun appel d'autres clubs ». De quoi certainement rassurer les fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, qui espèrent que leur club misera sur la continuité cet été afin de continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 1 et d'espérer aller loin en Ligue des champions.