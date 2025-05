OM ‍: De Zerbi fait un premier caprice à 20ME

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi veut revenir à un dispositif en 4-2-3-1 à l’OM la saison prochaine. Pour cela, le coach italien exige la signature d’un numéro dix lors du mercato et a déjà trouvé le joueur idéal.

L’Olympique de Marseille a officiellement décroché son ticket pour la Ligue des Champions et peut d’ores et déjà se concentrer sur le mercato estival. L’une des priorités de Roberto De Zerbi sera le recrutement d’un numéro dix. En effet, après avoir longtemps joué avec une défense à trois cette saison, le coach italien veut définitivement revenir à son dispositif préférentiel, un 4-2-3-1 qui fait la part belle à un meneur de jeu. Amine Harit n’entre plus vraiment dans les plans du club phocéen, qui va donc se mettre en quête d’un joueur dans ce secteur de jeu.

Andreas Pereira priorité absolue de De Zerbi

La priorité de l’ex-entraîneur de Brighton est connue, il s’agit d’Andreas Pereira de Fulham. Une piste confirmée par le journaliste Sébastien Vidal, qui a par ailleurs indiqué sur son compte X que le Brésilien était une idée soumise par Roberto De Zerbi et qu’il pourrait être disponible pour environ 20 millions d’euros cet été. « Nottingham Forest veut recruter Andreas Pereira, mais l’OM est aussi sur le coup. Le Brésilien (6 passes décisives en PL) n’a plus qu’un an de contrat à Fulham. Marseille peut lui offrir la Ligue des champions… et des retrouvailles avec Greenwood » estime le journaliste avant de conclure.

« RDZ pousse pour qu’il soit recruté. Je pense qu’entre 15 et 20 ME il part » a publié notre confrère, convaincu que l’opération est faisable pour l’Olympique de Marseille, à condition d’aller vite pour griller la concurrence de Nottingham Forest. Mais avec une qualification en poche pour la Ligue des Champions et la présence dans son effectif de son ami Mason Greenwood, l’OM dispose de sérieux arguments pour convaincre Andreas Pereira de tenter l’aventure marseillaise. Il ne reste plus qu’à voir si dans ce dossier, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont sur la même longueur d’ondes que leur entraîneur, ou s’ils privilégieront d’autres dossiers.