OM ‍: De Zerbi fait la girouette, Marseille est écoeuré

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment décidé de mettre sur la touche Adrien Rabiot suite à son comportement à Rennes. Mais Roberto De Zerbi ne serait pas contre l'idée de réintégrer l'ancien du PSG.

L'OM a repris des couleurs ce samedi en Ligue 1 face au Paris FC. Le club phocéen veut regarder vers l'avant malgré la récente polémique à Rennes. L'idée est de bien terminer le mercato estival et d'enchainer les victoires en championnat avant l'arrivée de la Ligue des champions. Roberto De Zerbi a néanmoins fait une déclaration forte suite à la victoire au Vélodrome face au PFC, puisque l'Italien n'a pas fermé la porte à un retour prochain d'Adrien Rabiot. De quoi passablement agacer certains fans et observateurs du club phocéen, qui ne comprennent pas ce brusque revirement d'opinion. Ce n'est pas Najim Medini qui dira le contraire.

De Zerbi, une sortie qui ne passe pas

Sur le plateau de Winamax, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « J'ai été un peu choqué. Si Rabiot est réintégré, c'est honteux et ridicule. Les mots ont un sens et du poids. De Zerbi a tenu des propos forts et 24 heures plus tard, il se contredit. On nous prend pour des cons. (...) Ils ont parlé de violence inouïe. De Zerbi a dit qu'il ne voulait pas se prostituer pour un joueur. Il y a eu des déclarations de Véronique Rabiot. Elle a dit que De Zerbi n'arrêtait pas d'aboyer et que Benatia et Longoria n'avaient rien à faire là. Si tu commences à parler dans la presse... Il y a un moment, ça a du sens. On se sent trahis. Je me rangeais avec le club. (...) Ce serait ridicule. Dans le football, ça va très vite dans un sens comme dans l'autre ». On en saura bientôt plus sur le sort réservé à Adrien Rabiot. Mais en l'état actuel des choses, un départ est bien envisagé par l'OM.