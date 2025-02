OM ‍: De Zerbi est choqué, cet indésirable devient intransférable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Régulièrement cité parmi les potentiels partants lors du mercato l’été dernier, Amir Murillo a renversé la situation en s’imposant comme un joueur essentiel dans le dispositif tactique de Roberto De Zerbi à l’OM.

En août 2023, l’Olympique de Marseille a dépensé 2,5 millions d’euros pour recruter Amir Murillo en provenance d’Anderlecht. Un transfert qui avait bien fait rire les observateurs belges à l’époque, ceux-ci jurant que l’international panaméen, largement surcoté, n’avait pas du tout le niveau pour jouer dans un club du niveau de l’OM. C’est également le constat qui a été dressé en interne après la première saison du latéral droit en Provence.

L'OM réfléchit à prolonger Murillo

L’été dernier, à l’arrivée de Roberto De Zerbi, Amir Murillo a été placé sur la liste des transferts mais n’a finalement pas trouvé de point de chute. Une excellente nouvelle avec quelques mois de recul puisque depuis, celui qui a également joué à New York s’est imposé comme un titulaire indiscutable de Roberto De Zerbi, qui en a fait l’un des joueurs de champ les plus utilisés cette saison. Le site Live Foot va plus loin, affirmant que l’OM réfléchit sérieusement à prolonger le contrat de Murillo, dont le bail expire en juin 2026.

Amir Murillo en embuscade 🇵🇦👌 pic.twitter.com/7ZVr1CV4BA — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 17, 2025

Auteur d’un but et de deux passes décisives en Ligue 1 depuis le début de la saison, Amir Murillo a joué 1692 minutes au total, un bilan qui prouve son importance pour Roberto De Zerbi dans ce rôle de défenseur central droit, aussi bien capable de se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre que pour défendre dans son dos grâce à sa vitesse. L’été prochain, l’OM aspirera sans doute à recruter des joueurs d’un plus gros calibre en cas de participation en Ligue des Champions mais pour De Zerbi, la prolongation de Murillo est essentielle afin de pouvoir l’intégrer dans la rotation de l’effectif. D’indésirable à indispensable, le Panaméen a surpris tout le monde à Marseille.