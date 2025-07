OM ‍: De Zerbi écarte trois joueurs de plus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sur le point d’entamer un nouveau stage de préparation, l’Olympique de Marseille va partir avec un groupe encore plus réduit. L’entraîneur Roberto De Zerbi a décidé d’écarter trois joueurs supplémentaires avant le départ en Andorre samedi.

Roberto De Zerbi fait le ménage dans son effectif. Dès le début de la préparation, le coach de l’Olympique de Marseille avait annoncé la couleur à sept indésirables. Ruben Blanco, Simon Ngapandouetnbu, Bamo Meïté, Ismaël Koné, Azzedine Ounahi, François-Régis Mughe et Faris Moumbagna ont été invités à s’entraîner avec la réserve. Aucun d’entre eux n’a participé au stage aux Pays-Bas durant lequel les Marseillais ont affronté l'Excelsior Maassluis (D3 néerlandaise, 5-0) et l’Olympic Charleroi (D2 belge, 1-1).

De Zerbi réduit encore le groupe

Le vice-champion de France va maintenant quitter les Pays-Bas et s’installer en Andorre puis en Catalogne, deux destinations que ne verront pas les trois nouveaux joueurs écartés. Cette fois, Roberto De Zerbi n’a éjecté que des jeunes issus du centre de formation, à savoir Kelian Le Pironnec, Fodé Camara et Max Corbon. Ces derniers rejoindront eux aussi l’équipe Pro2 dirigée par Romain Ferrier, indique La Provence. Parmi les sept jeunes invités au Pays-Bas, il reste donc quatre privilégiés. Rien de surprenant en ce qui concerne Robinio Vaz, Keyliane Abdallah et Darryl Bakola qui ont obtenu le même temps de jeu que les cadres lors des deux premiers matchs amicaux.

Le technicien italien a conservé seulement quatre jeunes du centre

En revanche, Yanis Sellami ne s’attendait sans doute pas à une telle opportunité, lui qui n’avait pas été convié pour le stage aux Pays-Bas. Sa convocation en cours de route n’était liée qu’au départ de Valentin Rongier à Rennes. Manifestement, ses performances ont donné envie à Roberto De Zerbi de le revoir en action. Ces quatre jeunes pourront de nouveau se montrer contre Gérone samedi et le FC Valence trois jours plus tard. D’ici là, l’Olympique de Marseille espère étoffer le groupe avec d’autres recrues.