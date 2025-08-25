OM ‍: De Zerbi demande l'impossible à Rabiot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a confié qu'il avait donné un conseil à Adrien Rabiot afin d'aider ce dernier dans sa carrière, et surtout à l'OM. On en sait un peu plus sur cette demande.

Correspondant de RMC dans la cité phocéenne, Florent Germain a évoqué ce lundi soir la situation pour le moins incertaine d'Adrien Rabiot à une semaine de la fin du mercato d'été. Poussé sans ménagement par les dirigeants de l'Olympique de Marseille sur la liste des transferts, le milieu de terrain français a, depuis, présenté ses excuses, mais cela ne change pas le fond du problème. Mais samedi, après la victoire de l'OM face au Paris FC, Roberto De Zerbi a lancé une bombe en affirmant qu'il voulait que finalement l'ancien joueur du Paris FC reste à Marseille. Et le coach italien a précisé qu'il avait donné « un conseil » à Adrien Rabiot pour que tout s'arrange. Selon le journaliste de RMC, Roberto De Zerbi aurait évoqué la présence de Véronique Rabiot comme conseillère et communicante du milieu de terrain.

De Zerbi a demandé à Rabiot de reprendre le contrôle

« Der Zerbi et Rabiot ont parlé 30 minutes vendredi, et il a dit qu’il avait donné un conseil au joueur, en espérant que ce dernier suivrait ce conseil. Ce conseil, c'est de prendre ses distances et se désolidariser par rapport à certains propos de sa maman, laquelle a été assez virulente dans des interviews. Je pense que Roberto De Zerbi lui a conseillé d’être maître de ses paroles et de sa position, sans forcément partager ce qu’a dit Véronique Rabiot », a précisé Florent Germain. Cependant, on le sait depuis longtemps, Adrien et Véronique Rabiot sont d'une solidarité sans faille, et on voit mal le joueur de l'Olympique de Marseille dire à sa mère de ne pas se mêler de sa carrière, ou du moins de ne plus parler en son nom.

Cependant, pour l'instant, c'est le silence absolu aussi bien du côté de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont assassiné Adrien Rabiot la semaine passée suite au pugilat à Rennes, que du côté de Véronique Rabiot, qui n'avait pas été en reste en évoquant la gestion de l'OM version Benatia-Longoria. Si Roberto De Zerbi réussit à réunir les deux camps, alors il faudra lui tirer un grand coup de chapeau, mais l'hypothèse d'un départ est encore la plus probable, surtout si Marseille recrute Ceballos.