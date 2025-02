OM ‍: De Zerbi crée la surprise dans le vestiaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très exigeant y compris dans la victoire, Roberto De Zerbi a surpris ses joueurs après la victoire de l’OM à Angers le week-end dernier.

A l’instar des plus grands entraîneurs européens, Roberto De Zerbi n’est pas du genre à se satisfaire des victoires de son équipe et cherche bien souvent dans le détail les points à améliorer pour les échéances à venir. Depuis le début de la saison, l’entraîneur italien de Marseille a de quoi être satisfait des progrès de son équipe et pourtant, il pointe régulièrement face à la presse ou dans le vestiaire ce qui lui a déplu chez son équipe, y compris quand elle gagne. Mais dimanche soir après la victoire aboutie contre Angers (0-2), l’ex-entraîneur de Brighton n’était pas du genre tatillon.

Dans son édition du jour, L’Equipe nous apprend que Roberto De Zerbi était satisfait à 100% de la performance de ses joueurs face aux Angevins, à tel point qu’aucun point négatif n’a été relevé lors de son debrief du match dans le vestiaire. « Pour la première fois, il n’a rien trouvé à redire. Il y a souvent un grain de sable pour déranger l’entraîneur, mais il avait de bonnes raisons d’être heureux, cette fois, parce que ses joueurs progressent et que son projet de jeu est de plus en plus visible » écrit Mélisande Gomez, pour qui Roberto De Zerbi n’a donc noté aucune ombre au tableau après la victoire à Angers.

De Zerbi sur un petit nuage à Marseille

De quoi surprendre les joueurs, désormais habitués aux félicitations de leur coach mais également à son exigence poussé à l’extrême, qui le pousse habituellement à revenir sur plusieurs points après les matchs, gagnés ou pas. De plus en plus satisfait de ses joueurs et de leurs progrès, Roberto De Zerbi espère ne pas avoir à hausser le ton ce samedi à l’occasion de la réception de l’ASSE (17 heures). D’autant que comptablement, l’OM a encore une très belle opération à faire avant le match entre Monaco et Nantes, celui entre Le Havre et Nice et surtout le choc entre Rennes et Lille dimanche soir.