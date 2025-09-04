OM ‍: « ‍De Zerbi a un discours très clair ‍», Balerdi en grand danger

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Leonardo Balerdi est dans l’oeil du cyclone à l’OM après un début de saison très délicat, symbolisé par sa performance raté à Lyon dimanche soir lors de la 3e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium (1-0).

Capitaine exemplaire de l’Olympique de Marseille en 2024-2025, Leonardo Balerdi sort d’une saison aboutie sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’international argentin a toutefois beaucoup de mal à retrouver le niveau qui était le sien l’an passé. Coupable sur le but de Ludovic Blas à Rennes lors de la 1ère journée avec un alignement catastrophique, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund s’est encore raté face à l’OL. Fautif sur l’expulsion de CJ Egan-Riley, il a conclu sa soirée de la pire des manières en marquant contre son camp même si le but a ensuite été accordé à Pavel Sulc.

Avec les arrivées de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd en fin de mercato, le maintien de Leonardo Balerdi dans le onze de départ n’est plus certain. Au contraire, le journaliste Thomas Bonnavent estime que l’Argentin doit faire un tour sur le banc au plus vite après son début de saison raté. « De Zerbi a eu un discours très clair l’année dernière, il entraîne au mérite. Maintenant, il doit porter son discours de courage et mettre son capitaine sur le banc parce que depuis le début de la saison, ça ne fonctionne pas. Il a déjà coûté 4 points en Ligue 1. Balerdi est un honnête joueur, un bon défenseur mais ce n’est pas un capitaine » a d'abord expliqué le journaliste dans L'Equipe du Soir avant de conclure.

Balerdi sur le banc, De Zerbi doit assumer

« Ce n’est pas un bon capitaine pour moi. Quand le bateau coule, il coule avec tout le monde. Sur la dynamique actuelle, avec tous les renforts qui sont arrivés cet été, Balerdi doit aller faire un tour sur le banc » a estimé Thomas Bonnavent, fan de l’OM mais beaucoup moins de Leonardo Balerdi à priori. Reste maintenant à voir si Roberto De Zerbi, qui n’a pas hésité à sanctionner des éléments en méforme tels que Luis Henrique ou Mason Greenwood la saison dernière, ira au bout de sa logique cette saison en se passant de son capitaine. L’entraîneur de l’OM n’avait sans doute pas imaginé il y a quelques semaines encore avoir cette réflexion à 10 jours de la quatrième journée de Ligue 1.