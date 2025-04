OM ‍: De Zerbi a traumatisé un de ses joueurs

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Buteur contre Montpellier, Jonathan Rowe s'est un peu rassuré après plusieurs semaines difficiles. L'Anglais manque de temps de jeu à l'OM, ne bénéficiant pas d'une confiance absolue de la part de Roberto de Zerbi. Une situation digérée difficilement par Rowe.

Il a fallu attendre près de 7 mois pour revoir Jonathan Rowe buteur en Ligue 1. Auteur du quatrième but marseillais contre Montpellier, l'Anglais a mis fin à une disette qui tenait depuis le 4 octobre dernier contre Angers. Une aubaine alors qu'il connaît une période difficile à l'OM. Joker de luxe en début de saison, le joueur prêté par Norwich était beaucoup moins utilisé ces derniers mois par Roberto de Zerbi. L'Italien a pourtant décidé de le titulariser à Monaco le week-end précédent mais cela s'est transformé en traquenard pour Jonathan Rowe, en grande difficulté sur le Rocher comme toute l'équipe phocéenne.

Rowe a déprimé, la C1 l'a réconforté

Une situation difficile à vivre pour l'ailier anglais de 21 ans qui vit sa première expérience à l'étranger. Rowe a confié ses états d'âme à Pinkun, un média outre-Manche. « Honnêtement, ça a été difficile pour moi personnellement. Cette saison a été un grand changement par rapport à Norwich, où j'étais un joueur clé de l'équipe. Venir ici, c'était un grand défi, avec l'attente d'une performance. J'ai accepté, mais ça a été difficile. J'ai souvent été écarté du onze de départ et ça m'a évidemment un peu affecté. Je pense que tout le monde l'a vu, mais j'ai persévéré, et c'était le principal. Même si j'ai été déprimé certains jours, j'ai dû prendre du recul. C'est que collectivement, en tant qu'équipe, nous avons un objectif, un but », a t-il indiqué.

La finition pleine de classe de Jonathan Rowe 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😮‍💨 pic.twitter.com/8MATCm1bIJ — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 21, 2025

Il l'assure, ses problèmes à l'OM sont désormais derrière lui grâce à la Ligue des champions. Rowe veut aider le club olympien à décrocher sa place pour la prochaine édition de la C1. De quoi lui permettre de découvrir cette compétition personnellement. En effet, Marseille a obtenu Rowe en prêt avec une option d'achat obligatoire de 14,5 millions d'euros. Pour éviter d'être rapidement revendu au mercato, l'Anglais doit performer et surtout montrer du caractère sur le plan mental.