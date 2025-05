OM ‍: De Zerbi a reçu une offre très dangereuse

Proche de qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions, Roberto de Zerbi n'est pas assuré de rester sur la Canebière. L'entraîneur italien est convoité dans son pays d'origine. Toutefois, Tottenham pourrait prendre de court tout le monde.

Même si la saison marseillaise a été parfois chaotique sur le terrain et en coulisses, Roberto de Zerbi est en train de réussir sa mission avec l'OM. Les Phocéens sont deuxièmes de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat. Avec un déplacement au Havre et la réception de Rennes, ils ont de grandes chances d'obtenir une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Une première depuis trois ans mais surtout une réussite vitale pour les finances du club olympien. Au-delà des victoires, l'Italien a su créer un vrai collectif avec des individualités fortes. Marseille serait très inspiré de le conserver à l'avenir pour assurer une certaine continuité dans le jeu.

Néanmoins, les clubs étrangers compliquent le rêve de la direction marseillaise. En effet, De Zerbi est ciblé par le Milan AC en Italie. Son nom revient aussi en Arabie Saoudite. Cependant, son plus sérieux prétendant pourrait bien être Tottenham. Selon TalkSport, les Spurs font de l'ancien manager de Brighton l'une de leurs priorités pour remplacer Ange Postecoglou. Une idée défendue ardemment par Fabio Paratici, ancien directeur du football du club londonien. Suspendu par la FIFA pour des transferts frauduleux à la Juve, le dirigeant a purgé sa peine et entend revenir à Tottenham.

🚨 Fabio Paratici has recommended Roberto De Zerbi to Tottenham as a potential Ange Postecoglou replacement.



