OM ‍: De Zerbi a encore faim, il commande deux joueurs de plus

Par Mehdi Lunay

Malgré le bon début de saison de l'OM, la direction ne chôme pas au mercato. Les recrues s'enchaînent à un rythme effréné. Cependant, cela ne suffit toujours pas pour un Roberto de Zerbi plus méticuleux que jamais.

Peut-on se qualifier en Ligue des champions en étant radin au mercato ? L'Olympique de Marseille pense que non au vu de son mercato hivernal. Solide deuxième de Ligue 1, le club phocéen continue pourtant de renforcer un effectif déjà très costaud. Amine Gouiri et Luiz Felipe sont déjà arrivés tandis qu'Amar Dedic devrait vite être officialisé. Pourtant, Roberto de Zerbi n'est pas pleinement satisfait. L'entraîneur italien est un technicien méticuleux et il aime avoir des plans B aux différents postes de son équipe. La direction olympienne le constate encore dans ces dernières heures de mercato.

De Zerbi demande un milieu et un défenseur

Selon les informations de L'Equipe, De Zerbi exige deux nouvelles recrues après avoir déjà mis la pression concernant un attaquant (Amine Gouiri étant finalement acheté). L'entraîneur de l'OM demande donc un milieu de terrain et un défenseur supplémentaire. Pour la défense, il espère un joueur polyvalent capable d'évoluer dans l'axe comme sur un côté. Il est vrai que Marseille ne possède pas un vivier aussi riche qu'espéré dans ce secteur.

Dans l'entrejeu, la donne semble différente avec pléthore de joueurs. Néanmoins, De Zerbi exclut de l'équation Amine Harit et Ismaël Koné considérés comme partants au mercato. La cible idéale au milieu de terrain reste le joueur de la Juventus Nicolo Fagioli. Mais, les Turinois sont gourmands sur le plan financier concernant le milieu international de 23 ans. Roberto de Zerbi devra être très convaincant pour forcer ses dirigeants à réaliser une nouvelle forte dépense dans ce mercato de janvier.