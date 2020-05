OM : David Wantier à Marseille, la folle rumeur du jour

Dans : OM.

Depuis quelques jours, le nom d’Olivier Pickeu circule avec beaucoup d’insistance du côté de l’Olympique de Marseille afin d’occuper le rôle de directeur général du football.

Il faut dire que le départ d’Andoni Zubizarreta a laissé un grand vide au sein de l’organigramme de l’OM, actuellement sans dirigeant pour faire le lien entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas. Tandis que le mercato va ouvrir ses portes dans les jours à venir en France, il est évident que Marseille va rapidement devoir officialiser la venue de son futur « Head of football ». On l’a bien compris, Olivier Pickeu est l’immense favori pour décrocher le job. Mais il n’est pas le seul dirigeant a avoir été auditionné par le président olympien, à en croire les informations du site En Vert et contre Tous.

Aussi étonnant que celui passe paraître, le média stéphanois indique que David Wantier, ancien agent de joueurs, qui a également été directeur de la cellule de recrutement de Saint-Etienne, a été sondé par Jacques-Henri Eyraud et les dirigeants de l’Olympique de Marseille très récemment. « Son nom figure sur une short-list » du deuxième de Ligue 1 en 2019-2020. Reste maintenant à voir si David Wantier a été auditionné par l’OM pour le poste de directeur général du football. Ce n’est pas certain puisque ce week-end, L’Equipe indiquait que Jacques-Henri Eyraud s'était séparé de Sébastien Pérez, lequel occupait le rôle de directeur du recrutement pour le centre de formation. Le flou est toujours bien épais à Marseille, où il semble assez urgent de restructurer au plus vite cet organigramme.