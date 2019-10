OM : David Douline à Marseille, Sidney Govou s’en mêle

Dans : OM.

Sidney Govou aimerait voir l’OM faire preuve d’un peu plus d’intelligence dans son recrutement, et l’ancien lyonnais est passé au concret en proposant David Gouline.

David Gouline, ce nom ne va pas forcément parler à ceux qui ne suivent pas les divisions inférieures en France. Ce milieu de terrain de 26 ans est passé par différents clubs à la sortie du centre de formation de Saint-Etienne. Intéressant à Clermont, il a ensuite explosé à Rodez, aidant à la montée du RAF en Ligue 2, et déjà performant cette saison. Voilà le genre de pari que devrait faire l’OM pour se renforcer, au lieu de dépenser des millions pour faire venir Kevin Strootman. Ce dernier est, malgré son statut de titulaire, toujours en difficulté à chaque sortie des Marseillais, et l’a encore démontré ce mercredi à Monaco. Alors pourquoi ne pas tout changer, et permettre à des joueurs qui se donnent à fond de jouer et progresser sous le maillot marseillais. C’est la théorie de l’ancien ailier de l’OL, désormais consultant.

« Strootman dépassé ? Quand tu achètes un nom et pas un joueur. Moi je propose à l’OM (et pas qu’à…) David Douline de Rodez ! Pas cher et vrai joueur de foot qui « mouille le maillot ». Ce n’est pas parce qu’on vient de l’étranger et d’un grand club qu’on est forcément meilleur », a lancé Sidney Govou, histoire de faire comprendre aux recruteurs que si la Ligue 1 n’a pas forcément les moyens de ses ambitions, il y aussi des coups à tenter en Ligue 2 pour un risque très mesuré.