OM : Dave Appadoo taille un short à Payet

Dans : OM, Ligue 1.

Dimitri Payet n'est pas apparu sous son meilleur jour dimanche soir face à l'AS Monaco, et ce n'est pas la première fois que celui qui a signé à l'OM pour 30ME au mercato d'hiver 2017 déçoit. Sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo avoue sans peine qu'il est très déçu par ce qu'il voit avec Dimitri Payet, estimant que ce dernier n'était pas vraiment au niveau attendu et craignant que les choses tournent au vinaigre dans la perspective du Mondial en Russie.

« Dimitri Payet quand il est arrivé à l’OM c’était le recrutement star, avec la durée et la salaire qui vont avec, c’était la tête de gondole à l’Olympique de Marseille et effectivement il n’a jamais rien donné. Au début il y avait l’argument qu’il avait eu des soucis à West Ham et qu’il fallait qu’il se relance. Mais cet cet argument tenait les premiers mois, mais derrière il n’y a rien eu, aucune accélération. On guette toujours la montée en puissance de Payet, mais franchement je suis très inquiet pour lui (...) Il est devenu comme gestionnaire, sans changement de rythme. Je ne vois plus Payet réussir à dribbler », constate le journaliste de L'Equipe, clairement pas convaincu que Dimitri Payet a les moyens de se relancer actuellement.