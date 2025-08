OM ‍: Darryl Bakola, c'est la stupéfaction

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation, le jeune milieu de terrain Darryl Bakola a encore joué près de 45 minutes ce samedi face au FC Séville au Vélodrome. Et les supporters sont déjà conquis.

A l’Olympique de Marseille, il sera difficile de se faire une place au milieu de terrain la saison prochaine. Avec des joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ou encore Angel Gomes, il semblerait que le trio titulaire soit déjà acté. En revanche, les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer ont fait de la place derrière les trois intouchables. Geoffrey Kondogbia et Amine Harit peuvent intégrer la rotation, mais le jeune Darryl Bakola est bien décidé lui aussi à saisir sa chance.

Darryl Bakola crève l'écran à 17 ans

Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi depuis le début de la préparation, le jeune milieu de terrain de 18 ans a joué près d’une mi-temps contre le FC Séville ce samedi soir au Vélodrome (1-1). Très à l’aise techniquement, fort dans les duels précieux dans l’entrejeu, le joueur a tapé dans l’oeil des supporters, éblouis par le talent précoce d’un joueur qui devrait gratter du temps de jeu en Ligue 1 cette saison.

Darryl Bakola va être la révélation de la saison. 💎#TeamOM pic.twitter.com/7LJExFJFpB — FadaOM (@FadaOM_) August 2, 2025

« Bakola et Vaz les petits vont devenir grands. Des entrées de fou furieux », « Darryl Bakola n'a que 17 ans. C'est le tweet », « Bakola : ok j'ai compris », « Encore une belle entrée pour Darryl Bakola qui est déjà impactant au milieu », « Vaz et Bakola la progression en une saison avec RDZ c'est notable », « Si on veut entamer un cycle sur le fait de sortir des jeunes, on est obligé de considérer Bakola et Vaz dans les temps de jeu projetés sur la saison » ou encore « Bakola très bonne rentrée vraiment » peut-on lire sur X, où les supporters olympiens sont unanimes sur l’entrée en jeu fracassante de Darryl Bakola. Bien décidé à saisir l’opportunité qui s’offre à lui, le jeune milieu de terrain a sans doute aussi beaucoup plu à son entraîneur. A tel point que Roberto De Zerbi pourrait finalement renoncer à une recrue de plus au milieu de terrain en faisant pleinement confiance à Darryl Bakola.