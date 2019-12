OM : Dario Benedetto forfait contre Bordeaux !

Dans : OM.

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille tentera d’enchaîner une sixième victoire consécutive en Ligue 1.

Mais à trois heures de la rencontre, une mauvaise nouvelle risque de refroidir les supporters phocéens. Et pour cause, L’Equipe indique que Dario Benedetto est forfait pour cette rencontre. L’international argentin, qui avait participé normalement au match à Angers mardi soir, figurait pourtant dans le groupe divulgué par André Villas-Boas samedi soir. Il sera ainsi remplacé par Valère Germain, lequel n’a plus débuté en Ligue 1 depuis un long moment. Au milieu de terrain, Kevin Strootman va retrouver le banc des remplaçants au profit d’Alvaro Gonzalez, tandis que Boubacar Kamara va glisser au poste de sentinelle.

Le onze de l’OM selon L’Equipe : Mandanda – Sakaï, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Kamara, Rongier, Sanson – Sarr, Payet, Germain.