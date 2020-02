OM : Dans le bureau de Villas-Boas, ça parle de Bielsa

Dans : OM.

Lors de la saison 2014-2015, l’Olympique de Marseille a connu une véritable désillusion sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Pour rappel, l’équipe d’El Loco était en tête du championnat à la trêve hivernale, mais s’était totalement écroulée lors de la seconde partie de saison, en terminant quatrième. Un scénario cauchemardesque que l’Olympique de Marseille ne souhaite pas revivre cette saison, malgré une confortable avance sur le quatrième. Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Saint-Etienne mercredi, Dimitri Payet a expliqué qu’il avait évoqué ce souvenir douloureux avec son entraîneur André Villas-Boas.

« C'est une chose à laquelle j'avais pensé durant la trêve. En arrivant à la reprise, j'avais fait part au coach de ces inquiétudes-là pour ne pas de nouveau commettre les mêmes erreurs. En revenant de la trêve, après avoir été champion d'automne, on avait perdu à Grenoble en coupe de France, puis en championnat et c'était parti en free-style. Je ne voulais pas que ça arrive. On a eu un match difficile en coupe de France et on a su le gagner. Aujourd'hui, on se retrouve en quart de finale, on a gagné ensuite à Rennes, donc on ne peut pas dire que c'est la même situation. Après, les matchs vont être difficiles. On a une semaine à trois matchs où on voit que ça va faire beaucoup de mal au classement. À nous de faire en sorte d'être performants dès demain à Saint-Étienne, pour pouvoir ensuite accueillir Toulouse et essayer de rendre cette semaine positive pour nous » a expliqué Dimitri Payet, qui était déjà l’un des hommes forts de l’Olympique de Marseille sous la houlette de Marcelo Bielsa il y a cinq ans. Et pour qui il est absolument impensable de se faire rattraper de la même manière… Steve Mandanda, qui était également présent à l’époque, partagera assurément ce sentiment.