OM : Daniel Riolo fait ses voeux pour le mercato estival de l’OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Décevant face à Epinal mardi soir en Coupe de France malgré le succès de l’OM (0-2), Kostas Mitroglou ne s’est clairement pas imposé comme l’attaquant de classe mondiale qu’imaginaient les dirigeants phocéens à sa signature. Et alors que Marseille pourrait bien se qualifier pour prochaine édition de la Ligue des Champions, cela risque de poser un problème selon Daniel Riolo. Le journaliste de RMC estime même que la priorité du club phocéen doit être de trouver un attaquant capable de rendre l’OM compétitif dans cette compétition la saison prochaine.

« Est-ce-que Mitroglou va réussir à s’imposer d’ici la fin de la saison à Marseille ? Peut-être, je ne sais pas. Mais la question qui se pose aujourd’hui pour l’OM, c’est de savoir si tu peux jouer la Ligue des Champions avec les 3 attaquants qui sont dans l’effectif (Germain, Mitroglou et Njie). Aujourd’hui, la réponse est « non ». Pourtant, quand Mitroglou arrive, les dirigeants imaginent sans doute que c’est un joueur de niveau Ligue des Champions, qui va claquer entre 15 et 20 buts en Ligue 1. Aujourd’hui, tu te dis clairement que même s’il colle 5 buts en Ligue 1 d'ici à mai, il n’aura pas le niveau pour la Ligue des Champions. L’OM va devoir se remettre sur le marché des transferts pour trouver un n°9 qui met des buts » a-t-il expliqué, sans pour autant critiquer l’international grec. « C’est très fréquent que certains joueurs soient bons dans des contextes et pas dans d’autres. Il ne s’agit pas de l’assassiner, mais juste de constater que c’est un échec pour l’OM ». Reste désormais à savoir ce que feront les dirigeants phocéens dans les prochains mois…