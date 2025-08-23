OM ‍: Daniel Riolo entre dans la bagarre

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devra désormais avancer sans Adrien Rabiot. La direction phocéenne n'a plus beaucoup de temps pour lui trouver un remplaçant sur le marché des transferts.

Roberto De Zerbi n'a pas travaillé dans les meilleures conditions pour préparer la réception du PFC ce samedi en Ligue 1. L'entraineur italien, tout comme sa direction, a dû prendre une décision forte en décidant de se séparer d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain tricolore paye son comportement à Rennes et va désormais devoir se trouver une nouvelle équipe. De son côté, l'OM doit le remplacer. Et cela s'annonce presque mission impossible à quelques jours de la fin du marché des transferts estival. Mais pour Daniel Riolo, l'ancien du PSG n'est pas irremplaçable, bien au contraire.

Rabiot, pas si grave pour l'OM ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Ce que j'entends, ce sont des versions différentes... (...) Les acteurs du dossier ne peuvent pas cacher les choses. Ils préfèrent parler avec des journalistes. Soit pour convaincre, expliquer et empêcher les interférences. Tout le monde parle et raconte. (...) Les dirigeants pensaient que ce serait une petite sanction mais la sanction a été augmentée par De Zerbi à cause de Véronique Rabiot. (...) On ne sera jamais concernant le contrat. (...) Tout le monde y va de son hypothèse.

Regardez ce qu'il s'est passé avec Mbappé et le loft. On disait que c'était pour le bien de l'équipe et de l'institution. Mais arrêtons avec ces histoires ! On verra si l'institution est préservée avec la saison de l'OM. Il y a un pari quand tu veux affirmer ton autorité. L'OM a une porte de sortie et doit trouver un remplaçant avant le 31. On verra si c'est une totale catastrophe. Rabiot va partir, Longoria et Benatia veulent être les patrons. Ils doivent bien bosser. De Zerbi le traitait comme un fiston, mais faut arrêter avec l'affect. On ne va pas pleurer sur les joueurs qui gagnent des millions par mois. Ce que De Zerbi faisait de Rabiot, je n'aimais pas ».

L'OM sera attendu au tournant par ses fans, aussi bien en interne que sportivement. Cette fin de mercato s'annonce bouillante sur la Canebière. Aux Phocéens de ne pas se tromper.