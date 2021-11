OM : Daniel Riolo désamorce la bombe sur l’arbitrage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a obtenu un succès capital sous la pluie de Clermont. Un match au cours duquel l’arbitrage a joué un rôle prépondérant.

Sur le seul et unique but de la rencontre, inscrit par Cengiz Ünder à la 25e minute de jeu, les Clermontois ont réclamé avec vigueur une faute de Bamba Dieng au début de l’action. Pascal Gastien est sorti de ses gonds pour exiger de Benoit Millot qu’il aille revoir l’action sur l’écran de la VAR, mais l’arbitre du match s’est contenté de l’avis de ses assistants en accordant le but à l’OM. Dans le temps additionnel, Benoit Millot a de nouveau été mis sous pression avec une potentielle main de Leonardo Balerdi dans sa surface de réparation. Encore une fois, la décision a été favorable à Marseille, l’arbitre ayant fait le choix de ne pas accorder de penalty à Clermont. Cela fait beaucoup pour le promu et pourtant, il n’y a absolument pas de quoi crier au scandale selon Daniel Riolo, qui juge excellent l’arbitrage de ce Clermont-OM.

Un arbitrage excellent selon Daniel Riolo

« Benoit Millot a été excellent lors du match Clermont-OM. Je ne comprends pas par rapport à quoi il se fait tailler par les supporters de Clermont ? Il est bon dans tout ce qu’il a à faire. Il laisse beaucoup jouer. Sur le but de Cengiz Ünder, il faut arrêter, c’est du foot, il laisse jouer. En plus il y a une autre action avec Gerson où il n’y a rien et il siffle pour compenser. C’est un jeu de contact, tu as le droit d’aller chercher le ballon dans les pieds de ton adversaire et de le toucher un peu quand même, jamais de la vie il y a faute de Dieng sur le but de Marseille. Gastien s’est énervé avec ça mais ce n’est pas pour ça qu’il a raison. Benoit Millot a le bon esprit, il laisse jouer, c’est très bien » a jugé le consultant de RMC, pour qui l’arbitre de ce match de clôture de la 12e journée de Ligue 1 entre Clermont et Marseille a parfaitement fait son job.