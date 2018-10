OM : Daniel Riolo attaque frontalement Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia était satisfait de la prestation de son équipe face au Paris Saint-Germain, même si l'entraîneur de l'Olympique était évidemment déçu du résultat final. Mais si le coach phocéen se félicitait de la copie rendue, Daniel Riolo était lui nettement moins enthousiaste. Et sur RMC, le journaliste a été sans pitié au moment d'analyser les prestations de l'OM version Rudi Garcia cette saison. Pour Daniel Riolo, ce dernier n'a clairement pas de plan de jeu et cela se voit comme le nez au milieu du visage.

« Tu ne peux pas faire toute ta vie avec juste : j’ai un bon état d’esprit, j’ai un bon état d’esprit. Mais bon à un moment il va falloir quand même que ça joue au ballon et qu’il y ait quelque chose dans l’équipe. Au niveau du jeu, je suis désolé mais Rudi Garcia ne propose absolument rien, mais vraiment rien de chez rien. C’est juste : allez on y va, on met l’état d’esprit ! Il faut mettre en place des choses, c’est le travail de l’entraîneur non ? (...) Au début de la saison on échange l’effectif de Lille contre celui de Marseille ? Non, bon bah voilà... », a lancé un Daniel Riolo, agacé par cette sensation de voir l'OM stagner.