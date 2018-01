OM : Critiques, sifflets, Mitroglou va tous les mettre d'accord

Dans : OM, Ligue 1.

Décevant à Epinal mardi soir en Coupe de France, Kostas Mitroglou n’en finit plus de faire parler. Convoité par certaines formations turques, l’avant-centre de 29 ans devrait néanmoins poursuivre la saison à Marseille. Et ne comptez pas sur Florian Thauvin pour s’en plaindre. En pleine forme actuellement, l’ailier droit de l’OM n’a pas connu que des bons moments à Marseille. Ainsi, l’international français a apporté son soutien à l’ex-buteur de Benfica, en expliquant que c’était « un grand joueur » et qu’il fallait lui « laisser du temps ».

« C'est un joueur qui a de fortes qualités. Nous, les joueurs, on est derrière lui, on le soutient. Ce sont des joueurs différents avec Valère. Il vient d'arriver. J'ai connu ça, les sifflets au Vélodrome. Il faut un gros mental pour se relever. C'est un grand joueur. Je ne vois pas pourquoi ça ne le ferait pas pour lui » a lâché l’attaquant olympien au sujet de Kostas Mitroglou, qui devrait évidemment débuter sur le banc face à Monaco dimanche soir, au profit de Valère Germain. Reste à voir si dans l’avenir, l’ancien attaquant de l’Olympiakos parviendra à (enfin) faire taire les critiques.