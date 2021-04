OM : Courbis détruit la hype sur ce Marseillais

Dans : OM.

Très bon contre Dijon dimanche soir (2-0), Leonardo Balerdi s’impose comme un titulaire incontestable sous la houlette de Jorge Sampaoli.

Depuis la prise de fonctions de l’entraîneur argentin à l’OM, Leonardo Balerdi a systématiquement été titularisé. Il faut dire que le défenseur central prêté par le Borussia Dortmund a le profil idéal pour jouer dans la défense à cinq de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria va toutefois devoir se retrousser les manches pour recruter définitivement Leonardo Balerdi, dont le montant de l’option d’achat est situé aux alentours de 14 ME. Comme indiqué par ailleurs, le président de l’OM aimerait négocier un second prêt ou revoir à la baisse l’option d’achat. Quoi qu’il en soit, Rolland Courbis n’est pas vraiment emballé par Leonardo Balerdi, qu’il juge un brin surcoté même si une bonne surprise n’est pas à exclure avec une progression possible sous les ordres de Jorge Sampaoli.

« J’espère me tromper en ce qui concerne Balerdi, mais je le trouve moyen. On me dit qu’il y a une marge de progression, et bien heureusement… Avec Sampaoli, il y a plus de facilité pour que cette marge de progression soit bonne, mais pour le moment je le trouve moyen. Je ne vois pas la bonne distance de marquage, je vois des mauvais réflexes dans les 16 mètres, je suis un peu inquiet de certaines choses, après le football nous réserve des surprises et j’espère que celle-là ce sera une bonne surprise » a jugé le consultant de RMC, loin d’être convaincu par la première saison marseillaise de Leonardo Balerdi, remplaçant sous les ordres d’André Villas-Boas puis de Nasser Larguet mais qui a trouvé grâce aux yeux de Jorge Sampaoli. Reste maintenant à voir si le jeune argentin confirmera ses progrès d’ici la fin de la saison et convaincra définitivement le tandem Sampaoli-Longoria, amené à faire la pluie et le beau temps à l’OM dans les mois à venir.