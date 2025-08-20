OM ‍: « ‍Coup de poing dans la bouche ‍», Benatia a halluciné

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les langues se délient au sujet de l’affrontement entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes. Au micro de RMC, le directeur du football Medhi Benatia a livré sa version.

C’est le sujet d’actualité numéro un depuis un peu plus de 24 heures. L’affrontement qui a opposé Jonathan Rowe à Adrien Rabiot dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille après la défaite à Rennes va laisser des traces. Et pour preuve, les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts et devraient quitter le club phocéen d’ici la fin du mercato le 31 août. Une décision sur laquelle l’OM ne reviendra pas comme l’a annoncé Medhi Benatia au micro de RMC. Interrogé par Florent Germain, le directeur du football de l’OM a également détaillé la scène lunaire qui s’est produite dans le vestiaire olympien au Roazhon Park.

Le récit glaçant de Medhi Benatia

L’ancien capitaine de la Juventus Turin a notamment confirmé que de violents coups de poing avaient été échangés entre Rowe et Rabiot, d’où la sanction d’une extrême sévérité prise par les dirigeants de l’OM ce mardi, après avoir échangé avec Roberto De Zerbi durant tout le week-end. « Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des joueurs cadres qui sont rentrés frustrés, qui ont commencé forcément à faire des réflexions aussi un petit peu à l'ensemble de l'équipe, sur la défaite, sur le comportement, que voilà on doit faire plus, on est à l'Olympique de Marseille, tu ne peux pas te permettre d'aller perdre comme ça contre une équipe à 10 contre 11 depuis une heure... » a d'abord expliqué Medhi Benatia avant de poursuivre.

« Donc jusqu'à là, bon, c'était des mots, c'était des mots et après ça a commencé à monter un petit peu dans les tours, ça se lève… Vous savez comment ça se passe dans un vestiaire, ça se lève, ça crie, là il y a toujours normalement deux, trois mecs qui viennent, qui séparent. C'est ce que certains ont essayé de faire. Le coach arrive, moi j'étais présent, normalement tu reprends le calme, le coach prend la parole. Et puis voilà, il reste encore des matchs et la saison vient de démarrer. Là non, là on est parti sur affrontements physiques, coups de poing dans la bouche, etc. Mais tu ne peux pas arriver à une agression physique, un coup de poing dans la bouche et machin, et truc, et la sécurité qui vient pour te séparer, mais on est où? On est là pour faire du football » a analysé Medhi Benatia dans une très longue interview accordée à la radio. Un récit surréaliste de la part du dirigeant olympien, pour qui aucun retour en arrière n’est désormais possible. Reste à trouver des portes de sortie aux deux joueurs concernés, et à l’OM de s’activer pour leur trouver des remplaçants en un temps record.