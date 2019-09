OM : Coucou nous voilà, Villas-Boas regarde le classement de L1

Dans : OM, Ligue 1.

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, après la victoire à Monaco (4-3) : « C’était une bonne soirée. On a bien souffert quand même. À 0-2, comme à 3-4, c’était difficile. Je suis content pour les gars. On monte au classement, on engrange de la confiance. On a joué avec courage, on a bien joué dans les espaces, on a bien joué au foot tout simplement. Et tout cela rend la victoire plus généreuse. Benedetto ? Les recrues ont très bien joué d’une manière générale. Payet ? Il joue bien, il aide l’équipe à gauche, c’est bien qu’il marque dans le jeu. Prendre trois buts, ce n’est pas toujours bien, mais je suis content », a-t-il déclaré sur Canal+.