OM : Contrat signé avec Orange jusqu'en 2022, l'OM présente son nouveau maillot !

Dans : OM, Ligue 1.

C'est officiel depuis ce samedi matin, Orange a signé un contrat de partenariat avec l'Olympique de Marseille pour les cinq prochaines années, l'opérateur devenant pendant deux ans le sponsor maillot de l'OM, et cela à commencer du match de dimanche soir contre Strasbourg. Déjà partenaire de la cité phocéenne pour le naming du Vélodrome, Orange va également s'impliquer des les droits marketing et digitaux de l'OM.

Ce contrat, dont on ne connaît pas le montant, réjouit bien évidemment le président de l'Olympique de Marseille. « L’Olympique de Marseille est très fier de développer sa collaboration avec l’un de ses plus fidèles partenaires, reconnu comme l’une des entreprises leader dans le monde. Cela fait plus d’une décennie maintenant que le club et Orange travaillent main dans la main dans une relation de confiance mutuelle. Cet accord s’inscrit dans une volonté de l’Olympique de Marseille de continuer à développer ses activités avec des partenaires reconnus et ambitieux », a confié, sur le site officiel de l'OM, Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille.