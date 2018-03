OM : Confiant, Bilbao a trouvé le point faible de Marseille

Dans : OM, Coupe d'Europe, Europa League.

Vainqueur face à Leganés (2-0) dimanche en Liga, l’Athletic Bilbao a retrouvé un peu de confiance avant son huitième de finale retour de l’Europa League.

Un succès sur le même score permettrait effectivement aux Basques d’éliminer l’Olympique de Marseille qui avait facilement remporté le match aller (3-1). Pas de quoi affecter le moral d’Aritz Aduriz, l’attaquant espagnol qui a lancé un message clair à ses coéquipiers avant la venue des Marseillais à San Mamés jeudi (19h).

« Celui qui n’a pas la certitude que la qualification est possible avec ces deux buts, mieux vaut qu'il ne vienne pas, a lâché l’avant-centre en conférence de presse. On a vu de nombreuses situations bien plus difficiles que celle dans laquelle on se trouve. On est confiant, on sait qu'on peut se qualifier. » Et pour cause, Bilbao croit connaître les points forts, mais aussi les faiblesses de son adversaire.

Bilbao y croit fermement

« On a tous vu que l’OM a un grand potentiel offensif, qu’ils ont des joueurs verticaux qui peuvent faire mal. Ils ont beaucoup de solutions offensives mais également des faiblesses défensives, a souligné Aduriz. On peut leur poser des problèmes. On sait qu’on devra faire un très bon match, faire attention à tout et leur faire mal devant car on doit marquer des buts. » Largement inférieur à l’aller, la formation ibérique devra montrer un visage bien différent.