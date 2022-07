OM : Comme Sampaoli, Tudor rejette l’idée de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas rebondir au club phocéen. Un contact a bien été établi avec son agent le mois dernier. Mais le milieu de Chelsea, toujours prêté au Milan AC, n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Igor Tudor.

Le mercato de l’Olympique de Marseille pourrait passer à la vitesse supérieure dans les prochains jours. Après un début de recrutement plutôt timide, le vice-champion de France attend des renforts dans plusieurs secteurs. La direction s’active pour trouver un concurrent au gardien Pau Lopez. Et tente de renforcer les couloirs avec des latéraux comme le Lensois Jonathan Clauss et le Gunner Nuno Tavares. Quant à l’entrejeu, le nom de Tiémoué Bakayoko a circulé ces dernières semaines. Mais le milieu de terrain appartenant à Chelsea ne devrait pas venir.

On annonçait pourtant un accord entre l’Olympique de Marseille et le joueur prêté pour deux saisons au Milan AC, soit jusqu’en 2023. Une tendance finalement balayée par La Provence. En réalité, le club phocéen a bien envisagé sa signature. De premiers contacts ont été établis avec son agent le mois dernier. Mais selon le quotidien régional, l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli n’a pas validé le profil de Tiémoué Bakayoko, qui n’entre pas non plus dans les plans du nouveau coach Igor Tudor.

Longoria va passer à autre chose

Après ces refus, on peut penser que Pablo Longoria n’insistera pas. Cette piste devrait être abandonnée au profit d’un autre dossier qui emballera davantage le technicien croate. La tâche s’annonce difficile pour le président et son directeur du football Javier Ribalta. Après le départ libre de Boubacar Kamara, qui a rejoint Aston Villa, l’Olympique de Marseille a besoin d’un renfort de qualité, qui plaise à son entraîneur, et surtout abordable pour les finances olympiennes. Encore un sacré défi pour le dirigeant.