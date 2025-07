OM ‍: Rongier en finale, c'est chaud

Auteur d’un mercato très ambitieux, le club italien de Côme cible désormais Valentin Rongier. Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est en balance avec un joueur de Manchester City. Fabrizio Romano précise qu’une seule des deux cibles sera signée.

Moins utilisé par Roberto de Zerbi au sein de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier pourrait quitter l’hexagone cet été. Le milieu de terrain français a des touches en Italie. L’ancien nantais est en fin de contrat en 2026 avec le club de la cité phocéenne. Le joueur de 30 ans a déjà refusé deux offres de clubs de Ligue 1. Après le Stade Rennais et le Paris FC, c’est Côme en Italie qui s’attaque au joueur de l’OM. Mais ce mercredi, Fabrizio Romano explique que le natif de Mâcon est en concurrence avec un joueur de Manchester City. Mais également que les questions au niveau du salaire du joueur bloquent.

🚨🔵⚪️ Como will only sign one player between Maximo Perrone and Valentin Rongier.



Talks ongoing with both Man City and Olympique Marseille about conditions of both deals. pic.twitter.com/w009PztuOV