OM : Clinton Njie veut effacer ces sales accusations !

Accusé d'avoir fait monter des filles dans une chambre d'hôtel à Beauvais, où l'équipe du Cameroun a joué le 27 mai dernier un match amical, des jeunes femmes qui ont ensuite été expulsées de l'établissement, Clinton Njie a été prié de s'expliquer dans une lettre diffusée par la Fédération camerounaise de football. Visiblement choqué par tout cela, l'attaquant de l'Olympique de Marseille a fait part de sa colère à la fois sur le fond mais également sur la forme.

« J’espère fermement qu’il s’agit d’un malentendu ou d’une confusion.(…) J’ai été surpris il y a quelques jours, de voir défiler sur les réseaux sociaux, une correspondance à moi destinée et supposée être confidentielle. Autant je suis choqué par la démarche, autant je suis surpris par le contenu, je vais me plier à l’exigence de clarification devant les autorités compétentes. Ma carrière et mon honneur ont été attaqués. Je me défendrai avec les rames de la vérité », a fait savoir, lui aussi dans un communiqué, l'attaquant international camerounais de l'Olympique de Marseille.