OM : Clément Turpin a craqué sous la pression, il accuse

Par Corentin Facy

Trois jours après la défaite de l’OM à Lens (2-1), le but annulé par Clément Turpin à Alexis Sanchez continue de faire polémique.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne digèrent toujours pas la décision de Clément Turpin, qui a annulé le but d’Alexis Sanchez après moins de dix minutes pour une faute plus que légère -voire inexistante- du Chilien sur Kevin Danso. A chaud, l’arbitre de la rencontre avait pris la bonne décision en validant le but de l’ancienne star du Barça. Clément Turpin a ensuite été appelé par l’assistance vidéo à l’arbitrage et contre toute attente, le n°1 des arbitres français a fait le choix d’annuler le but inscrit par Alexis.

Jérôme Rothen accuse Clément Turpin

Une décision tout simplement scandaleuse aux yeux de Pablo Longoria, lequel s’est longuement entretenu avec l’arbitre de la rencontre au coup de sifflet final à Bollaert. Dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a lui aussi fait part de son étonnement devant une telle décision. Pour l’ancien milieu de terrain du PSG, le contexte d’un stade bouillant et acquis à la cause des Lensois a grandement influencé Clément Turpin, qui aurait sans doute pris une autre décision selon Jérôme Rothen si le match s’était déroulé au Vélodrome.

« Je suis très critique sur lui, parce que normalement, c’est la référence de l’arbitrage français. Il est placé tout là-haut. Mais pour moi, ce n’est pas le meilleur et il l’a encore montré. Il prend la bonne décision à chaud. La VAR fait une erreur en l’appelant. Il va voir. Et c’est beaucoup plus facile d’annuler quand tu es au stade Bollaert » explique Jérôme Rothen dans ‘Rothen s’enflamme’, estimant que Clément Turpin avait craqué sous la pression d'un stade survolté et qui priait à ce moment pour que le but d'Alexis Sanchez soit refusé, avant de conclure.

Une décision différente si le match s'était joué au Vélodrome ?

« Par contre, si c’est l’inverse? J’y ai réfléchi tout le week-end. Si c’est à Marseille, dans le même contexte, je suis persuadé que Clément Turpin prend une autre décision » analyse l’ancien consultant de l’After Foot, persuadé que l’arbitre s’est grandement laissé influencer par le contexte d’un stade bouillant à Lens. De grosses accusations qui ne peuvent bien sûr pas être prouvées mais qui vont sans doute convaincre les supporters marseillais, toujours aussi furax après un arbitre qu’ils considèrent définitivement contre anti-OM.