OM : Clauss supporter n°1 de la piste Fofana

Par Corentin Facy

A la recherche d’un taulier au milieu de terrain pour compenser le départ à Aston Villa de Boubacar Kamara, l’OM apprécie Seko Fofana.

Auteur d’une saison sensationnelle en 2021-2022, le capitaine du RC Lens plait beaucoup à Pablo Longoria, qui aimerait en faire une recrue phare du mois d’août à l’Olympique de Marseille. Selon les informations publiées la semaine dernière par La Provence, l’état-major de l’OM a bel et bien l’intention de tenter le coup à fond pour faire venir Seko Fofana, même si l’indemnité de transfert réclamée par le RC Lens ne semble pas dans les cordes du club phocéen. Cela étant, Marseille et les Sang et Or entretiennent de très bonnes relations depuis le transfert d’un certain Jonathan Clauss. Satisfaction de l’OM après la défaite contre l’AC Milan dimanche au Vélodrome, le piston droit de l’Equipe de France a évoqué la piste liant l’Olympique de Marseille à Seko Fofana. Et sans faire le lourdingue, Jonathan Clauss a bien fait comprendre qu’il ne cracherait pas sur la venue de son ancien capitaine en Provence.

Clauss aimerait que Fofana signe à l'OM

Jonathan Clauss a largement gagné au jeu de l'applaudimètre. 👏 pic.twitter.com/A8IH8TTykd — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) July 31, 2022

« Je vais faire le forcing avec personne. Il y a beaucoup de discussions mais je ne sais pas trop. Je pense qu’il est déjà assez sollicité de messages qu’on lui envoie. Je l’ai vu de moi-même : « Alors c’est comment ? » ; « Comment ça se passe » etc. Je ne vais pas en rajouter sachant que si ça doit se faire tant mieux. C’est un super joueur. Si ça ne se fait pas, c’est que ça ne doit pas se faire. Bien sûr que j’aurais envie de l’encourager à venir parce que c’est un super joueur. Après savoir s’il va venir ou pas… J’en ai absolument aucune idée » a lancé Jonathan Clauss, qui refuse de se mêler directement du mercato de l’Olympique de Marseille mais qui serait sans doute le plus heureux de retrouver à l’OM son ancien capitaine du RC Lens. Plus globalement, la piste Seko Fofana fait l’unanimité à Marseille, où supporters et dirigeants sont conscients de ce que pourrait apporter l’international ivoirien. Reste qu’il faut s’entendre avec Lens sur le montant du potentiel transfert alors que selon Le Phocéen, Fofana a déjà donné son accord à Pablo Longoria pour rejoindre Marseille.