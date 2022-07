OM : Clauss détourné de Marseille par l'Atletico, la crainte se confirme

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre peu actif pour le moment sur le marché des transferts. Mais le club phocéen ne manque pas de pistes à explorer, comme celle menant à Jonathan Clauss (RC Lens).

La direction phocéenne a annoncé la venue de Chancel Mbemba ces dernières heures, libre de tout contrat. Le Congolais peut jouer en défense centrale mais également au milieu de terrain, ce qui arrange les affaires d'Igor Tudor. Depuis son arrivée à Marseille, le Croate concentre pas mal de critiques de la part de fans déçus et frustrés par le récent départ de Jorge Sampaoli. La saison prochaine, l'OM disputera notamment la Ligue des champions et les amoureux du club ne veulent pas voir leur équipe faire de la figuration. Pour éviter un nouveau naufrage européen, l'OM va donc devoir se renforcer à certains postes. Depuis quelques jours, Pablo Longoria négocie l'arrivée de Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Mais le club Sang et Or est gourmand et souhaite près de 15 millions d'euros pour lâcher l'international français. Trop pour les Phocéens, qui ne veulent pas débourser plus de 10 millions.

L'OM dépassé sur le dossier Clauss ?

Manchester United et Chelsea sont intéressés par Jonathan Clauss 🇫🇷



Ils pourraient mettre 9M€ 💰



De ce fait, l'OM pourrait bien se faire devancer dans ce dossier, malgré la volonté de Clauss de rejoindre la Canebière. Selon la presse espagnole, via AS, l'Atlético Madrid est en effet très chaud à l'idée de tenter sa chance pour recruter le latéral droit français. Pour Diego Simeone, il aurait le profil parfait pour compenser le départ récent de Kieran Trippier à Newcastle. Contrairement à l'OM, la formation espagnole ne verrait pas comme un frein le prix demandé par Lens pour Clauss. A noter que Manchester United et Chelsea sont aussi intéressés par Jonathan Clauss, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat à Lens. Le joueur de 29 ans a donc l'embarras du choix pour continuer sa carrière, lui qui vise une place dans la liste de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Pour l'OM, il faudra certainement changer son fusil d'épaule et trouver un autre profil à recruter.