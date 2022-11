OM : Clauss au fond du trou, sa femme contre-attaque

Dans : OM.

Longtemps pressenti pour faire partie de la liste de Didier Deschamps, Jonathan Clauss n’a finalement pas été sélectionné pour la Coupe du monde.

La déception a été immense mercredi soir pour Jonathan Clauss au moment de découvrir la liste des 25 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France. Présent lors des trois derniers rassemblements, le piston droit de l’Olympique de Marseille fait les frais du changement tactique décidé par le staff de Didier Deschamps. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus a reconnu qu’il jouerait avec quatre défenseurs à la Coupe du monde, un revirement de situation qui condamne Jonathan Clauss. Au fond du trou selon RMC, le défenseur de l’OM sera surveillé de près à l’occasion du déplacement de Marseille sur la pelouse de Monaco, ce dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1.

La femme de Jonathan Clauss répond aux critiques

Sur les réseaux sociaux, Jonathan Clauss a reçu énormément de messages de soutien de la part des supporters de l’OM, qui auraient aimé que l’ancien Lensois fasse partie de l’aventure des Bleus à la Coupe du monde au même titre que Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Jonathan Clauss a aussi été moqué par certains haters, ce qui a provoqué l’indignation de sa compagne Pauline, laquelle a répondu sur Instagram. « La déception est évidemment énorme, mais mon chéri mérite encore de belles réussites et s’en donnera les moyens sur le terrain comme il l’a toujours fait. Pour le peu de personnes qui se réjouissent de la situation, et qui se permettent même des messages insultants ou provocants, je n’ose imaginer à quel point votre débilité est pesante au quotidien. Je vous souhaite bonne chance pour rendre votre vie un peu plus passionnante que perdre votre temps à dire du mal sur les réseaux » a posté la compagne de Jonathan Clauss, au soutien de son mari après cette nouvelle difficile à encaisser sportivement pour le joueur de l’OM, qui pensait avoir fait le nécessaire pour faire partie de la liste tricolore pour la Coupe du monde et qui est finalement tombé de très haut mercredi soir.