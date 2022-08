OM : Clash Tudor-Guendouzi, ça devient inquiétant !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM disputera son premier match de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir face au Stade de Reims. Les Phocéens n'ont pas connu la préparation souhaitée.

A Marseille, on se prépare doucement mais sûrement à rentrer dans le vif du sujet. La nouvelle saison de Ligue 1 reprend et l'OM veut de nouveau se mêler à la course au podium. Mais pour le moment, on ne peut pas vraiment dire que les hommes d'Igor Tudor donnent des gages de sérénité. Le Croate non plus d'ailleurs, lui dont les méthodes sont déjà très contestées en interne. Une réunion de crise entre Tudor, Pablo Longoria et les joueurs de l'OM a d'ailleurs eu lieu ces dernières heures. Alors que l'on pensait que les choses s'étaient éclaircies, on en est apparemment encore très loin...

Tudor, encore une embrouille éclate

Après Gerson et Jordan Amavi, c'est Mattéo Guendouzi qui a eu un accrochage avec Igor Tudor.



À la mi-temps du match face au Milan dimanche, les deux hommes ont eu une vive altercation dans le vestiaire.



Selon les informations de L'Equipe, Igor Tudor a eu une nouvelle altercation avec un membre de son vestiaire. Il s'agit cette fois de Mattéo Guendouzi... Le média français précise que le ton est monté entre les deux hommes à la mi-temps du match face au Milan dimanche dernier au Stade Vélodrome. Match de préparation encore une fois perdu par l'OM, sans contestation possible. Ce n'est pas la première fois depuis sa prise de fonction que Tudor s'embrouille avec un membre de son vestiaire, car ce fut aussi le cas avec Gerson et Jordan Amavi. Pour ne rien arranger, l'ancien coach de l'Hellas Vérone crispe pour le traitement qu'il réserve à Bamba Dieng, forcé au départ. Mais le Sénégalais ne l'entend pas de cette oreille et veut s'imposer à Marseille. Un climat très lourd règne donc à l'OM ces dernières semaines. En cas de contre-performance contre le Stade de Reims ce dimanche soir au Stade Vélodrome, le vase pourrait déjà déborder sur la Canebière. A noter enfin que la récente signature à Marseille de Jordan Veretout a également fait quelques vagues, lui dont la vie personnelle ne plait pas à tout le monde.