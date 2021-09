OM : Cinq supporters marseillais interpellés, la fête est finie

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A Marseille comme ailleurs, on ne veut plus prendre le problème avec certains supporters à légère. Et après le match OM-Lens, cinq fans présents au Vélodrome ont été pris par la patrouille...de police.

Il y avait énormément d’émotion dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome, l’hommage rendu par les dirigeants et les joueurs de l’Olympique de Marseille à Clément, un jeune supporter mort cette semaine dans un dramatique accident de la route au retour du match Angers-OM, rendant l’atmosphère poignante. Mais cela n’a pas empêché quelques fans du club phocéen de se faire remarquer, et pas dans le bon sens à l’occasion de la rencontre du championnat de Ligue 1 entre Marseille et Lens. Mais c’est désormais très clair, Pablo Longoria a décidé, comme ses homologues des 19 autres clubs de L1, de serrer la vis afin de ramener de l’ordre dans les stades après les scènes incroyables vécues depuis le début la saison 2021-2022.

L'OM veut éviter les incidents au Vélodrome

Résultat, alors que les supporters marseillais seront tous interdits de déplacement pour le très attendu match contre Lille dimanche prochain dans le Nord, cinq d’entre eux ont été interpellés au Vélodrome dimanche et devront répondre de leurs actes. Si pour trois des supporters embarqués par les forces de l’ordre il s’agit d’usage d’engins pyrotechniques, l’un des autres a été interpellé pour avoir utilisé un stylo laser qu’il a pointé en direction des joueurs lensois. On l’a notamment remarqué lorsque Florian Sotoca a tiré, et réussi, son penalty au tout début du match, la vidéo permettant de vite repérer l’individu en question. Enfin, le dernier supporter de l’Olympique de Marseille coincé par la police l’a été suite à un comportement jugé violent à l’encontre d’un stadier de l’OM.